РИАМО - 29 мар. Иномарка насмерть сбила человека на пешеходном переходе у дома 2 на улице Производственной в столице, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что в 22:40 28 марта автомобиль Volkswagen Touran наехал на мужчину 1989 года рождения, который переходил улицу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал.

«В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

По его словам, труп доставлен в морг. По данному факту начата проверка.