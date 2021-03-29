РИАМО - 29 мар. Большая часть ремонтных работ дома № 21 в Большом Дровяном переулке завершена, сейчас внутри здания приводят в порядок исторический интерьер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здание включено в программу капитального ремонта. Большая часть работ уже завершена, на подходе финальная стадия — окончание реставрации», — говорится в сообщении.

В здании заменили системы отопления, водо- и электроснабжения, расчистили лепной декор. К обновлению фасадов рабочие приступят летом. В настоящее время внутри дома приводят в порядок исторический интерьер.

Работы в подъездах планируют закончить в апреле. Завершить реставрацию фасадов намерены к июлю. Архитектуру здания восстанавливают с помощью лазерного 3D-сканирования. По виртуальному чертежу можно воссоздать любой элемент.