РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В подвалах ряда домов Подольска установили насосы для предотвращения возможного подтопления. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

В целях предотвращения возможных последствий обильного весеннего паводка соответствующие службы городского округа Подольск работают в режиме повышенной готовности: ежедневно проводятся проверки состояния ручьев и рек, их прибрежной полосы, гидротехнических сооружений и плотины на реке Пахре в районе городского парка.

«Проверяем не только водные объекты и гидротехнические сооружения, но и дворовые территории, особенно те, где есть опасения, что талая вода может попасть в подвальные помещения домов. В нескольких многоквартирных домах установлены насосы, готовые для включения в работу», - сказал Пестов.

Помимо этого, 26 марта на плотине реки Пахра была проведена штабная тренировка с органами управления силами и средствами Подольского звена МОСЧС по предотвращению весеннего паводка и ликвидации его последствий: были задействованы оперативные группы администрации округа и Подольского пожарно-спасательного гарнизона, аварийные службы МУП «Водоканал» – всего 56 человек и 9 единиц техники.

Одновременно работники МУП «Водоканал» приступили к инженерно-техническим работам по поднятию щитов и опусканию ферм на плотине – это делается для обеспечения ее большей пропускной способности, исключения ледовых заторов, разлива реки и подтоплений.

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