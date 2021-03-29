РИАМО - 29 мар. Инвестиционная карта размещена на инвестиционном портале Москвы, помощью сервиса пользователи могут быстро найти городские объекты необходимого назначения, выбрать площадку для бизнеса и узнать всю информацию о столичных инвестиционных проектах, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На ней (инвестиционной картой Москвы - ред.) представлено более 300 вариантов для локализации, которые подойдут как для небольших компаний, так и для крупных производителей», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москвичи также могут узнать о городских проектах, которые финансируются за счет бюджета. А также получить информацию об их ходе строительства и развития.

Кроме того, на карте представили 35 территорий бывших промышленных зон, которые активно осваиваются.

Адресная инвестиционная программа города Москвы (АИП) на 2020–2022 годы>>