РИАМО - 29 мар. Прививку от коронавируса можно было сделать 26 марта в 25 многофункциональных центрах Подмосковья, этой возможностью воспользовались 1,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Это уже третий Единый день вакцинации в МФЦ. Мы видим, что такие мероприятия востребованы у жителей. Это удобный формат. В рамках акции 26 марта прививку от Covid-19 сделали свыше 1,6 тыс. человек, а всего за три выезда - более 4 тыс. жителей региона», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

На прививку можно записаться на портале «Госуслуг», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Выбрать подходящее место для вакцинации можно на интерактивной карте.

Привиться от коронавируса можно еще и в подмосковных клубах «Активного долголетия». Этой возможностью уже воспользовались более 6,5 тыс. пожилых людей.

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29 МАРТА

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