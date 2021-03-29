РИАМО - 29 мар. В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ пройдет бесплатный онлайн-марафон по улучшению надпрофессиональных навыков (soft skills), первый вебинар запланирован на 30 марта, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Вебинары проведут в центре развития карьеры «Технограда».

«Программа обучения состоит из восьми вебинаров. Каждый из них посвящен отдельным компетенциям: коммуникативным навыкам, технике речи, способам работы с большим объемом информации и другим», — отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Трансляции вебинаров можно будет посмотреть на интерактивной платформе «Технограда». Первое занятие пройдет 30 марта, начало в 19:00. Обучение бесплатное, зарегистрироваться на участие в марафоне можно по ссылке.

«Софт-навыки помогают успешно решать жизненные задачи и оставаться эффективным и продуктивным специалистом», — подчеркнул глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, специалистам для соответствия вызовам современных работодателей следует постоянно обучаться, в том числе развивать гибкие навыки.