РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. В Балашихе разыскивают 40‑летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно с 25 марта, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал 40-летний Виктор Михайлович Акименков, городской округ Балашиха, Московская область. 25 марта вышел из дома и не вернулся.

Рост пропавшего 176 сантиметров, нормального телосложения. Волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в черную болоньевую куртку с серым капюшоном, черные болоньевые штаны, ботинки болотного цвета, темно-синюю шапку с помпоном.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.