РИАМО - 29 мар. Международный аналитический центр StartupBlink составил рейтинг инноваций по борьбе с коронавирусом-2021, Москва заняла в нем третье место, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На первом и втором местах оказались Сан-Франциско и Нью-Йорк, четвертое и пятое достались Бостону и Торонто.

«Карта постоянно обновляется, и сегодня в нее включено более 1,3 тыс. инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики», – сообщил Собянин в своем блоге.

Заявки на публикацию решений принимаются от аналитических центров, стартапов, компаний, городов и стран мира. Решения проходят модерацию экспертов UNAIDS (программа программа ООН по ВИЧ/СПИД – ред.) Предпочтение отдается системам, использующимся на практике.

За год карта стала платформой для международного обмена опытом между странами и городами мира в борьбе с пандемией коронавируса.

Вклад столицы представляет собой 46 инновационных решений, среди которых индекс самоизоляции и сервис «Яндекса» по доставке тестов на коронавирус, онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами, а также системы диагностики. Все эти новшества помогли горожанам пережить трудности.

Главными успехами в перечне инновационных решений стали труды московских ученых, а именно искусственный интеллект, которые применяется для распознавания ковидной пневмонии, а также вакцина «Спутник V».

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Текстовая трансляция

29 МАРТА

- Еще 844 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 942 036.

- За сутки в России зарегистрировали 8 711 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 595 больных. В Москве - 1612.

- Специалисты ВОЗ представили сценарий передачи коронавируса от животного к человеку. Исследование по распространению Covid‑19 будет продолжено.

- Более 1,6 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в подмосковных МФЦ 26 марта. Это был уже третий Единый день вакцинации в МФЦ.

- Москва вошла в топ‑3 международного рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом. Главными успехами в перечне инновационных решений стали труды московских ученых, а именно искусственный интеллект.