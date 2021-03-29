РИАМО - 29 мар. Мужа и жену задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве другой супружеской пары, которое произошло больше 16 лет назад, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, летом 2004 года злоумышленники вместе с двумя сообщниками спланировали убийство другой супружеской пары. На следующий день они осуществили задуманное. Расправившись с женщиной, фигуранты сбросили ее тело в реку в подмосковной деревне Афинеево (Наро-Фоминский городской округ - ред.). Затем в деревне Апрелевка (Наро- Фоминский городской округ - ред.) они совершили убийство ее мужа и избавились от тела аналогичным способом», – сказала Волк.

Она добавила, что подозреваемые попытались скрыть следы преступления. Для этого они перегнали машину убитого в деревню Большое Покровское и подожгли ее. Во время предварительного расследования удалось установить, что после убийства муж и жена, будучи гражданами России, получили документы в одном из зарубежных государств с измененными именами, датой рождения и другими персональными данными.

Волк отметила, что пара получила российское гражданство повторно в 2012 году по новым документам. Между тем, личность подозреваемых все равно была установлена.

По словам официального представителя МВД РФ, уголовное дело возбуждено по части второй статьи 105 УК РФ. Одного из подельников пары уже приговорили к 15 годам лишения свободы, это произошло в 2005 году, еще один находится в федеральном розыске.

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