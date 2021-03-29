РИАМО - 29 мар. 980 медалей получили победители и призеры IX Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, результаты объявили в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В этом году на нем (на чемпионате - ред.) было представлено 45 новых компетенций. <...> Впервые в этом году соревновались лучшие фельдшеры в компетенции «Лечебная деятельность», - рассказала исполняющая обязанности начальника управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Елена Сумакова.

В материале отмечается, что прошедший чемпионат стал самым массовым по количеству участников и соревновательных дисциплин. Всего 25 тыс. конкурсантов подали заявки на выступления в 268 компетенциях.

Чемпионат прошел с 1 по 19 марта для участников категорий до 16 лет, от 16 до 22 лет и от 50 лет. Они соревновались в области информационных технологий, строительстве, дизайне и других сферах.

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