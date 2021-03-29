РИАМО - 29 мар. Новую неделю Московского педагогического форума посвятят вопросам преподавания физкультуры и спортивных дисциплин, знакомству с современными методиками проведения занятий и инновационными формами обучения, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Тема шестой недели форума — «Физическая культура: инструкция по применению». С 29 марта по 2 апреля пройдут дискуссии, круглые столы, вебинары и мастер-классы, посвященные данному вопросу.

«Физкультура и спорт — важная составляющая образовательного процесса. Поэтому Московский центр «Патриот.Спорт» подготовил для Московского педагогического форума обширную программу, которая затрагивает разные аспекты формирования, поддержания и популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи», — отметил замруководителя департамента образования и науки города Антон Молев.

Он уточнил, что участники форума буду обсуждать роль физкультуры в повседневной жизни, механизмы сохранения и укрепления здоровья, влияние физической активности на успеваемость школьников и другое.

«На мастер-классах и вебинарах эксперты, методисты, тренеры поделятся опытом. Педагоги смогут познакомиться с успешными передовыми практиками, чтобы использовать их в своей работе в дальнейшем», — добавил Молев.

Участники мероприятий, которые пройдут в рамках форума, обсудят технологии вовлечения детей в занятия спортом, в том числе ученков с ограниченными возможностями здоровья, современные модели организации уроков и секционных занятий в школьных спортклубах, инновационные формы обучения, киберспорт и информационную безопасность.

Еще планируется затронуть вопросы преподавания ОБЖ и формирования культуры безопасного поведения, обучения оказанию первой помощи в РФ.

Для участия в форуме следует зарегистрироваться на портале «Школа большого города». Трансляции пройдут на Youtube-каналах столичного центра «Патриот.Спорт» и Городского методического центра, а также на сайте Московского образовательного телеканала.

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