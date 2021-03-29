РИАМО - 29 мар. В деревне Никифорово городского округа Щелково задержали ранее судимого 52-летнего мужчину, он подозревается в незаконном культивировании наркотических растений, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник оборудовал подвальное помещение, расположенное на одном из участков в деревне Никифорово, под специализированный парник размером около 60 кв м, где выращивал коноплю. Для этого мужчина закупил ультрафиолетовые лампы, вентиляторы, семена и удобрения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что во время обследования погреба, полицейские смогли обнаружить и изъять 307 кустов конопли весом 35 кг, шесть патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова и 2,6 млн рублей.

Экспертиза показала, что в изъятой конопле содержится наркотически активный компонент – тетрагидроканнабинол.

На текущий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.