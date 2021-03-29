РИАМО - 29 мар. На 1-ом Стрелецком переулке в столичном районе Марьина Роща ликвидировали незаконную стоянку после обращения местных жителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты (Госинспекции по недвижимости - ред.) выяснили, что на земельном участке общего пользования был самовольно установлен шлагбаум, металлические столбики и малые архитектурные формы», - говорится в сообщении.

Сотрудники офисов использовали часть тротуара как стоянку для автомобилей. Разрешительных документов для этого не было.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский отметил, что в настоящее время пешеходы могут ходить по участку беспрепятственно. Заборы и шлагбаумы демонтируют. Нарушителям грозят штрафы.