РИАМО - 29 мар. В столице появится организация, которая будет заниматься внедрением инноваций в московское здравоохранение, рабочее название структуры – АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении», пишет «Ведомости».

Создание центра предполагает участие столичного правительства. Издание уточняет, что центр возглавит Вячеслав Шуленин. Проект планируют представить на совещании правительства Москвы 30 марта.

«АНО займется развитием новых медицинских технологий, поиском и внедрением инноваций в столичное здравоохранение, основная миссия организации – ускорить их применение», – говорится в сообщении.

Организация предполагает наличие нескольких основных задач. Так, она должна стать «единым окном» для инновационных стартапов, проводить клинические исследования. Еще одним направлением в работе нового центра будет data science. Также перед центром будет стоять задача по сбору информации по заболеваниям, выявлению закономерностей, анализу протоколов лечения и выбору из них лучшего.

В рамках работы центра предполагается создание медицинского технопарка, где планируется сосредоточить все разработки в медицине.

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