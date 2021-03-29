РИАМО - 29 мар. Московский экспортный центр запустил программу для городских бизнесменов по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая, продукцию можно будет разместить на одной из шести площадок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Правительство Москвы, следуя тенденциям рынка, расширяет поддержку в этом направлении. Новая программа будет доступна для 230 компаний. Они могут рассчитывать на гарантированные экспортные продажи», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, в городе продолжает расти популярность онлайн-экспорта. Компании из Москвы представят свою продукцию на одной из шести площадок Китая. Кроме того, в 2021 году планируют поддержать экспортеров при помощи маркетплейсов и на европейском рынке.

В программу входит реклама бренда, юридическое сопровождение, логистика и другие услуги. Экспортеров также консультируют, на каких мировых маркетплейсах лучше всего разместить товар.

Экономика Москвы может восстановиться до конца года>>