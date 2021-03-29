РИАМО - 29 мар. Представителям духовенства столицы не понравилась идея властей Москвы о введении новых парковочных тарифов, которые начнут действовать с 5 апреля в городе, пишет «Коммерсант».

С 5 апреля на 193 участках улиц Москвы изменятся тарифы на парковку. На некоторых улицах они снизятся. На других — начнет действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время. Представители духовенства объясняют, что такие меры будут мешать верующим горожанам посещать храмы и мечети.

«В центре Москвы много храмов, которые заполняются прежде всего по воскресеньям», — сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он назвал цену парковки в 380 рублей за час неподъемной. По словам настоятеля храма Сергия Радонежского на Ходынке отца Василия Биксея, служба идет примерно полтора часа, некоторые прихожане находятся в храме и по 5 часов.

Однако по словам президента РЕК Юрия Каннера, верующие миряне должны платить за парковку наравне с другими жителями столицы.

Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента на нескольких улицах в центре города. Впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось, а после платный паркинг стали организовывать точечно – на наиболее проблемных участках улиц.

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