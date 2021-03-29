РИАМО - 29 мар. 7-балльные пробки ожидаются на дорогах Москвы вечером в понедельник, сейчас загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение в центр затруднено здесь: Волгоградский проспект, Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов», – говорится в сообщении.

На текущий момент проблем с движением нет на Ленинградском и Кутузовском проспектах, а также на Варшавском шоссе.

Дорожные работы проходят сейчас в Москве на внутренней стороне 82-го км МКАД, 31-м и 53-м км МКАД (обе стороны), Проспекте Мира (Северянинский п/д), Большом Каменном мосту, а также в районе метро «Нагатинская» на Варшавском шоссе.