РИАМО - 29 мар. Самыми первыми обитателями Московского зоопарка, которые вышли из зимней спячки, стали сурки, пробуждение в этом году произошло позже обычного, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году все животные спали дольше обычного из-за холодной и снежной зимы. Например, сурки обычно просыпаются в первую неделю марта. Однако в этот раз они не торопились покидать уютную нору», - говорится в сообщении.

Сурки отправились в спячку в конце сентября. При этом самец Арчи запер нору изнутри, чтобы в ней поддерживалась температура выше 0 градусов. Он лег спать на две недели позже своих сородичей по кличке Сара и Нагайна.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, спячка у сурков может продлится порядка пяти месяцев. А просыпаются животные только тогда, когда почувствуют, что снаружи стало теплее.

Первые 5 - 7 дней после пробуждения сурки продолжают расходовать жировые запасы, которые накопили за прошедшее лето. В ближайшее время в зоопарке могут проснуться бурундуки, еноты-полоскуны, медведи и другие животные.