РИАМО - 29 мар. Департамент финансов столицы представил электронный путеводитель по городскому бюджету на три финансовых года (2021-2023), это уже шестое издание документа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На страницах брошюры можно найти информацию о направлениях бюджетной и налоговой политики столицы, о формировании доходных и расходных статей городского бюджета», - говорится в сообщении.

Горожане могут ознакомиться с принципом составления бюджета, а также с его задачами. Также можно узнать о деталях 13 государственных программ. Разобраться в тонкостях бюджетного процесса читателям помогут пояснения и инфографика.

Буклет о финансах выпускается в столице с 2015 года. Издание неоднократно удостаивалось высоких оценок экспертов. Ознакомиться с путеводителем можно на портале «Открытый бюджет города Москвы».

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