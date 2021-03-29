РИАМО - 29 мар. Московский инновационный кластер (МИК) начал прием заявок на новый конкурс Impact Challenge, который предназначен для бизнес-проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Заявки принимаются до 23 апреля на сайте МИК. К участию в конкурсе приглашаются компании, которые занимаются созданием технологичных продуктов для решения разнообразных социальных задач, а также занимаются медицинскими разработками, развивают онлайн-образование и другие направления.

«Пандемия еще раз напомнила всему миру, насколько важны принципы социальной ответственности и устойчивого развития. Технологии могут и должны менять жизнь к лучшему. Задачей конкурса является поддержка молодых и перспективных проектов», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что команды должны насчитывать не менее двух человек. При этом они должны иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт, а также состоять в кластере или быть готовыми к нему присоединиться.

По словам Сергуниной, эксперты отберут 20 команд, которые проведут тестирование своих продуктов, а также смогут найти деловых партнеров и привлечь инвесторов.

Impact Challenge опирается на программу ООН в области устойчивого развития, которая состоит из 17 целей. Они направлены на ликвидацию нищеты, экономический рост, сохранение ресурсов планеты и решение других глобальных задач. Для достижения каждой из них нужны совместные усилия правительств, общества и бизнеса.

Москвичи выбрали направления для образовательной программы «Технограда»>>