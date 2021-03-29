РИАМО - 29 мар. Грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода вечером 28 марта в районе пересечения улиц Часовой и Асеевой, пешеход погиб, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Устанавливаются все обстоятельства ДТП», – говорится в сообщении.

На место ЧП выезжали сотрудники полиции.

Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения и сохраняет первое место в стране по этому показателю. Так, в прошлом году количество аварий с пострадавшими сократилось на 14% – с 9,2 тыс. в 2019 году до 7,9 тыс. По сравнению с 2010 годом снижение составило 32% (11,7 тыс. ДТП).