РИАМО - 29 мар. Солнечная погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, воздух прогреется до плюс 7… плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Центр антициклона остановится вблизи Москвы.

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 7… плюс 9, по области плюс 5… плюс 10 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 763 мм рт ст. Относительная влажность воздуха - около 30%.

Рост атмосферного давления в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном может негативно влиять на здоровье метеозависимых людей, предупреждают специалисты.