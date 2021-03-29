РИАМО - 29 мар. В Москве завершили капитальный ремонт Сколковского путепровода, он находится на 53 километре МКАД, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонт провели из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения. Это делало небезопасной дальнейшую эксплуатацию путепровода.

«В рамках капремонта были заменены опорные части путепровода, вместо сборных железобетонных карнизных блоков установлены монолитные. На финальной стадии была проведена замена гидроизоляции и деформационных швов проезжей части, обустроено новое асфальтобетонное покрытие», - сказал Бирюков.

Он добавил, что на время ремонтных работ движение на путепроводе полностью не перекрывалось. Было сохранено по 4 полосы движения в каждом направлении. Также он пояснил, что состояние всех мостовых сооружений в столице строго контролируется.

«Специалисты регулярно проводят комплексные обследования объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют 35 мостовых сооружений», - сказал чиновник.

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