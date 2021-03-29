РИАМО - 29 мар. В Москве завершили капитальный ремонт Сколковского путепровода, он находится на 53 километре МКАД, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ремонт провели из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения. Это делало небезопасной дальнейшую эксплуатацию путепровода.
Он добавил, что на время ремонтных работ движение на путепроводе полностью не перекрывалось. Было сохранено по 4 полосы движения в каждом направлении. Также он пояснил, что состояние всех мостовых сооружений в столице строго контролируется.
«Специалисты регулярно проводят комплексные обследования объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют 35 мостовых сооружений», - сказал чиновник.
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