РИАМО - 28 мар. Столичная прокуратура организовала проверку по факту падения трехлетней девочки в бассейн в одном из фитнес-центров на западе города, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в воскресенье во время посещения бассейна в фитнес-центре на Можайском шоссе трехлетняя девочка упала в бассейн. Ребенка доставили в медучреждение.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Кунцевской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», - говорится в сообщении.

По результатам данной проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По данному факту проверку также начали столичные следователи.

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