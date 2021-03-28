РИАМО - 28 мар. Предприниматель из столицы Дарья Бородулина решила официально оформить авторство популярного мема «Наташа, мы все уронили», она подала в Роспатент документы для регистрации товарного знака, сообщает Nation News.

«Заявка автора мема <…> уже опубликована на сайте Федерального института промышленной собственности. Теперь под маркой «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!» она сможет выпускать фирменные вещи, фото, канцтовары, а также заниматься маркетингом», - говорится в сообщении.

Принять решение о регистрации авторства Бородулиной помогла юрист, которая заметила, что с 2020 года данную картинку стали часто использовать крупные компании, среди которых «Альфа-Банк», МТС, «Эксмо».

И только одна компания – «Вискас» - попросила у автора разрешения на использование изображения в своих целях.

Данный мем стал популярен на фоне пандемии коронавируса, падения нефти, курса доллара и евро. Картинка завоевала большую популярность у интернет-пользователей и стала символом кризиса.