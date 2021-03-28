РИАМО - 28 мар. Следователи начали проверку по факту инцидента с ребенком в спортивном комплексе на западе Москвы, ребенок чуть не утонул в бассейне, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«28 марта 2021 года в спортивном комплексе, расположенном на Можайском шоссе в городе Москве, во время посещения бассейна ребенок начал захлебываться водой, после чего его незамедлительно извлекли тренеры. По данному факту следственными органами <…> организована доследственная проверка», - сказала Иванова.

Она отметила, что мама ребенка находилась в данном спорткомплексе. Ребенка доставили в московскую больницу для обследования.

По ее словам, столичные следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств данного инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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