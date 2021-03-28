РИАМО - 28 мар. Все работы по реставрации МГУ согласованы с Мосгорнаследием и проводятся в соответствии с проектом, передает РБК.

Ранее студенты и сотрудники вуза создали петицию. Они заявили об уничтожении исторических интерьеров университета в рамках реконструкции. Авторы петиции подчеркивают, что мебель и отделка реконструируемых помещений являются предметом охраны памятника истории.

«За 68 лет покрытие пола пришло в негодность, его износ — более 70%. В рамках ремонта пол будет воссоздан по образцу 1953 года из дубового штучного паркета», — отметил представитель пресс-службы вуза.

Он уточнил, что в аудитории 01 по проекту планируется отремонтировать полы и светильники, отреставрировать и воссоздать мебель.

По его словам, состояние Большой биологической аудитории на сегодняшний день такое, что провести локальный ремонт изношенных элементов нет возможности. Кроме того, отопительная, вентиляционная системы, система электроснабжения и кондиционирования находятся в аварийном состоянии.

Главное здание МГУ расположено на Воробьевых горах в столице. Его построили в 1949-1953 годах по проекту архитекторов Иофана, Руднева, Чернышева, Абросимова и Хрякова.