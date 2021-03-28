РИАМО - 28 мар. Москвичей ожидает «коралловый» апрель, во втором весеннем месяце температура прогнозируется на 1-2 градуса выше климатической нормы, сообщает РИА Новости.

«Что касается апреля. На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, желтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет «коралловый» апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы», - сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, апрель по осадкам может не дотянуть до нормы, которая составляет 44 мм.

«Это указывает на то, что у нас ожидается несколько больше солнечных дней, чем это предписано нашими климатическими наблюдениями», - добавил синоптик.

Тишковец напомнил, что для столицы норма по апрельской температуре днем составляет плюс 10,4 градуса.

«Супервесна» или снова снег: прогноз погоды на апрель 2021 в Москве>>