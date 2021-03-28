РИАМО - 28 мар. Возгорание произошло в хозяйственной постройке в поселке Столбовая городского округа Чехов, пострадал один человек, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 17:27. Загорелась хозпостройка по адресу: городской округ Чехов, поселок Столбовая, улица Новосельская.

«В 18:49 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В тушении загоревшейся хозпостройки принимали участие 11 человек и три единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошел 41 пожар, спасли трех человек. Возгорания ликвидировали 361 человек и 103 единицы техники.