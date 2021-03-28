РИАМО - 28 мар. В одноэтажном здании на территории деревни Каменки в новой Москве произошло возгорание, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В деревне Каменка произошло задымление отдельно стоящего одноэтажного здания. Объект обесточен», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты приступили к тушению возгорания.

Как уточняется на сайте столичного главка МЧС России, за минувшие сутки была организована работа по тушению 25 техногенных пожаров.