РИАМО - 28 мар. Следователи организовали доследственную проверку по факту смерти посетительницы фитнес-центра на Ленинградском шоссе в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в воскресенье во время посещения бассейна посетительница фитнес-центра 1971 года рождения почувствовала себя плохо, женщина начала тонуть. Работники организации пытались оказать ей помощь, но женщина скончалась до приезда медиков.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников спортивного учреждения», - отметила Иванова.

Она добавила, что по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате острой сердечной недостаточности.

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