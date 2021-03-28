РИАМО - 28 мар. В воскресенье вечером в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 19 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали три рейса, отменили два. В Домодедове задержали и отменили по четыре рейса. В Шереметьеве задержаны и отменены по два рейса.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается один рейс, еще один отменили.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.