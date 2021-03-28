РИАМО - 28 мар. Столичная прокуратура начала проверку инцидента с несовершеннолетними в столице. После конфликта в одной из спортивных секций на улице Яблочкова госпитализировали 9-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, 28 марта 9-летний мальчик поступил в одну из столичных больниц с телесными повреждениями, которые он получил во время конфликта, возникшего при посещении спортивной секции, расположенной на улице Яблочкова», — сообщили в пресс-службе.

Проверку начала Останкинская межрайонная прокуратура. В рамках проверки специалисты установят все обстоятельства данного инцидента, а также дадут оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних.

При наличии оснований про окончании проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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