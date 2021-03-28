РИАМО - 28 мар. В аэропорту Краснодара совершил аварийную посадку самолет Boeing-737, летевший из Москвы, сообщает kp.ru.

Во время полета у воздушного судна случилась поломка, выявили неисправность закрылок. Аэропорт получил сигнал от воздушного судна сообщением Шереметьево — Краснодар. Была объявлена аварийная посадка. К месту направили экстренные службы.

«В аэропорту Краснодара приземлился рейс 1104 «Аэрофлота», который сообщил о технической неисправности», — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находились 149 человек. Посадка прошла успешно, на месте продолжают работать специалисты.