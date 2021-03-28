РИАМО - 28 мар. В Даниловском районе столицы в трех жилых домах, которые являются объектами культурного наследия, отремонтируют крыши, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Два здания находятся на улице Лестева — это дома 13, корпус 3, и 22. Они относятся к Хавско-Шаболовскому жилому комплексу 1928 года постройки. Проект подготовил Николай Травин при участии И. Йозефовича и Валентина Бибикова. Строения выполнены в стиле конструктивизм и представляют собой 12 пятиэтажных домов, состоящих из типовых квартирных секций Моссовета», — отмечается в сообщении.

Еще одно историческое здание в стиле конструктивизм, у которого проведут ремонт крыши, находится по адресу: улица Люсиновская, дом 64, корпус 1. Его возвели в 1925 году. Здание является частью ансамбля домов для рабочих фабрики «Гознак».

В данных трех домах рабочие поменяют покрытие скатной кровли, а еще починят систему водостока. Кроме того, специалисты утеплят чердачные перекрытия, где это предусмотрено проектной документацией. В рамках работ демонтируют старое покрытие кровель, а затем сделают новые крыши и установят ограждения.

Чердаки в домах утепляют для восстановления температурно-влажностного режима. Данные работы повышают энергоэффективность здания в целом и улучшает эксплуатацию кровли.

Всего в текущем году в мегаполисе капитальный ремонт проведут в свыше чем в 2,5 тыс. домов. Также заменят более 3 тыс. лифтов и отремонтируют свыше 1,3 тыс. кровель.