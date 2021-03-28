РИАМО - 28 мар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, которые приняли участие в международной экологической акции «Час Земли».

Акция прошла 27 марта по всему миру. Подмосковье также приняло в ней активное участие. Около 300 зданий с 20:30 до 21:30 отключили подсветку: от аэропортов до музеев, от храмов до театров.

«Спасибо и жителям, которые подключились к акции у себя дома. Это пусть небольшой, но очень важный вклад каждого из нас», — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Всего в акции поучаствовали более 50 городских округов. Подсветку погасили храм Рождества Христова и собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде, Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот», храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, мемориал Славы 1941-1945 годов в Королеве, Коломенский кремль, музей «Новый Иерусалим», аэропорт Жуковский и другие объекты.

Правительство Подмосковья также подготовило ряд мероприятий в рамках поддержки акции: «Час Земли: узнай в Домодедово» в туристическом информационном центре, экологические квесты и экодиктант в социальных сетях, а также запуск лендинга «Экотуризм Подмосковья».

Акция проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) с 2007 года и призвана привлечь внимание жителей планеты к проблемам экологии. В России акция прошла в 13-й раз.

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