РИАМО - 28 мар. Похороны бывшего бас-гитариста группы «Звуки Му» Александра Липницкого пройдут 30 марта в селе Аксиньино в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщает ТАСС.

«Отпевание в 12 часов во вторник в церкви в Аксиньине близ Николиной Горы. Похоронят на кладбище рядом (с селом - ред.)», — сказал музыкальный критик Артемий Троицкий.

Липницкий пропал в Подмосковье 25 марта во время катания на лыжах. Как выяснилось позже, музыкант провалился под лед и утонул в Москве-реке. Его тело нашли 27 марта. Липницкому было 68 лет.

Липницкий родился 8 июля 1952 года в Москве. Он известен как бывший участник музыкальной группы «Звуки Му», а также журналист и критик.