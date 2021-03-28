РИАМО - 28 мар. С начала пандемии коронавирусной инфекции к акции «Мы вместе» в столице присоединились свыше 23 тыс. добровольцев, они выполнили 48 тыс. заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Год назад в первые дни пандемии в Москве стартовала акция «Мы вместе». Добровольцы помогали медикам, принимали заявки в колл-центрах «Мосволонтера», развозили по домам москвичей продукты и лекарства», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что партнерами добровольческой акции за год стали почти 420 предпринимателей и компаний.

По его словам, на сегодняшний день на базе столичного штаба движения «Мы вместе» работает клуб, участники которого обмениваются опытом, а также трудятся над новыми добровольческими проектами.

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Текстовая трансляция

28 МАРТА

- Врач назвала основное противопоказание к вакцинации от Covid‑19 для пенсионеров. Главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса у пожилых людей является наличие острой фазы хронических заболеваний.

- Еще 1151 пациент выздоровел после Covid‑19 в Москве. Общее количество выздоровевших в городе достигло 941 192.

- За сутки в России зарегистрировали 9 088 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 610 больных. В Москве - 1878.

- Собянин рассказал о поддержке работников культуры во время пандемии Covid‑19. Зарплата работников культуры в пандемию была не ниже уровня предыдущего года.

- Андрей Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19 пожилых жителей.

Наша задача – разъяснить и максимально обезопасить, потому что мы видим сейчас на койках 85% - это (люди в возрасте - ред.) 50+. Люди 60+ болеют тяжело. Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»

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