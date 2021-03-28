РИАМО - 28 мар. С начала пандемии коронавирусной инфекции к акции «Мы вместе» в столице присоединились свыше 23 тыс. добровольцев, они выполнили 48 тыс. заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Год назад в первые дни пандемии в Москве стартовала акция «Мы вместе». Добровольцы помогали медикам, принимали заявки в колл-центрах «Мосволонтера», развозили по домам москвичей продукты и лекарства», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что партнерами добровольческой акции за год стали почти 420 предпринимателей и компаний.
По его словам, на сегодняшний день на базе столичного штаба движения «Мы вместе» работает клуб, участники которого обмениваются опытом, а также трудятся над новыми добровольческими проектами.
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28 МАРТА
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