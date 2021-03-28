РИАМО - 28 мар. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса у пожилых людей является наличие острой фазы хронических заболеваний, сообщает Nation News.

Пожилые находятся в группе риска по коронавирусу: люди старше 60 лет тяжелее переносят заболевание. По статистике смертность среди данной категории выше всего.

«Вакцину разрешено делать только людям, у которых нет обострения хронического заболевания. Но это является противопоказанием к любой вакцинации. При этом реакция на прививку среди пожилых граждан гораздо ниже: она более сглаженная и менее выраженная, потому что нет такого мощного иммунного ответа», — сказала Ярцева.

Она отметила, что у вакцины «Спутник V» простая и понятная схема действия. В ней нет никаких иммунных реакций, которые могут навредить организму.

«В препарате есть аденовирус, который вызывает ОРВИ, с которым неоднократно сталкивался любой человек. Он берется как носитель, обезвреживается, утрачивает способность к размножению. То есть вакцина обезврежена и абсолютно безопасна. Переносят ее все удовлетворительно, в том числе и пожилые люди», — добавила эксперт.

По ее словам, чем выше риски у пациента заболеть Covid-19, тем больше он нуждается в прививке.

В РФ на текущий момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V» (Центра им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (новосибирского «Вектора») и «КовиВак» (Центра им. Чумакова).

С начала пандемии в России зарегистрировано 4 519 832 случая коронавируса, умерли 97 740 пациентов с диагностированным Covid-19, после лечения выздоровели 4 139 128 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 МАРТА

- Врач назвала основное противопоказание к вакцинации от Covid‑19 для пенсионеров. Главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса у пожилых людей является наличие острой фазы хронических заболеваний.

- Еще 1151 пациент выздоровел после Covid‑19 в Москве. Общее количество выздоровевших в городе достигло 941 192.

- За сутки в России зарегистрировали 9 088 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 610 больных. В Москве - 1878.

- Собянин рассказал о поддержке работников культуры во время пандемии Covid‑19. Зарплата работников культуры в пандемию была не ниже уровня предыдущего года.

- Андрей Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19 пожилых жителей.

Наша задача – разъяснить и максимально обезопасить, потому что мы видим сейчас на койках 85% - это (люди в возрасте - ред.) 50+. Люди 60+ болеют тяжело. Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»

- В столице пока не будут смягчать ограничения для театров. Текущие требования из‑за коронавируса позволяют заполнять залы только на 50%.