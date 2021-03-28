РИАМО - 28 мар. Теплая погода в Московском регионе сменится похолоданием, так что еще рано менять зимние шины на автомобиле на летние, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что конец марта в центральных регионах России теплый и солнечный с температурным фоном на 2-3 градуса выше климатической нормы.

«Среднесуточная показатели термометров накануне вышли на уровень «автомобильной» весны, то есть достигли и даже немного превысили плюс 5, что уже, казалось бы, приемлемо для каучука летней эксплуатации. Однако это не значит, что теперь так оно и будет», — сказал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, вечером 30 марта в центре страны начнутся дожди, которые ночью и утром 31 марта могут идти вперемешку с мокрым снегом. Ночная температура будет в пределах от 0 до плюс 5 градусов, днем ожидается от плюс 4 до плюс 9 градусов.

Затем до конца следующей недели в центре РФ будет облачная погода, ожидаются осадки. В ночь на 2, 3, и 4 апреля они могут выпасть в виде мокрого снега. Температура будет в вышеуказанных пределах. Только 1 апреля прогнозируется всплеск тепла, тогда температура может подняться до плюс 8-13 градусов.

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