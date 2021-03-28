РИАМО - 28 мар. Доступ на Красную площадь в столице в воскресенье днем перекрыли из-за забытого пакета, сообщает РИА Новости.

«Обнаружен забытый пакет, правоохранители начали проверку», — сообщил представитель пресс-службы ФСО.

Позже человек, который забыл пакет на Красной площади, вернулся за ним сам.

Площадь будет открыта для посещения граждан в ближайшее время.

Красная площадь является главной площадью Москвы. Здесь расположены памятник Минину и Пожарскому, собор Василия Блаженного, Мавзолей Ленина, Лобное место и некрополь у Кремлевской стены. Традиционно это самое популярное место у горожан и туристов.