РИАМО - 28 мар. Пожарные потушили возгорание в складском здании, расположенном в селе Константиново Раменского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре на улице Новой в селе Константиново поступило в 14:45.

«В 16:15 — ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимали участие 32 человека, а также девять единиц техники.

За минувшие сутки в регионе произошел 41 пожар, были спасены три человека. Данные возгорания тушили 361 человек и 103 единицы техники.