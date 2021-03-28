РИАМО - 28 мар. Иномарка Kia врезалась в подъезд дома на Кантемировской улице в Москве, пострадавших в результате ДТП нет, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Минувшей ночью в 00:40 на Кантемировской улице у дома 18, корпус 3, водитель автомобиля Kia, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие — подъезд указанного дома», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадавших нет.

Информация в Сети о том, что это происшествие не оформлялось сотрудниками ДПС, не соответствует действительности. Авария была оформлена прибывшими на место сотрудниками в установленном порядке.