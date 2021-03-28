РИАМО - 28 мар. В селе Константиново Раменского городского округа загорелось складское помещение, возгорание локализовали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14:32 поступил сигнал о пожаре по адресу: Раменский городской округ, село Константиново, улица Новая, складское помещение на территории гаражей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 15:12 специалисты локализовали возгорание на площади 2 тыс. кв. м. Информация по пострадавшим уточняется.

За прошедшие сутки в Подмосковье произошло 41 возгорание, пожарные спасли трех человек. К ликвидации огня привлекались 361 человек и 103 единицы техники.