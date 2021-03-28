РИАМО - 27 мар. Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – посвящен Году науки и технологий в России и 60-летию первого полета человека в космос, к участию приглашаются жители страны. Об этом сообщил оргкомитет конкурса.

В 2021 году конкурсу исполняется 18 лет. С 2018 года он входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Идея конкурса заключается в привлечении потенциала молодого поколения к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.

Конкурс сформировал вокруг себя сообщество неравнодушных экспертов, организаторов, целеустремленных молодых людей, которые мотивированы к ответственному участию в развитии России и ее территорий.

В этом году конкурс проводится в рамках исполнения указа президента РФ от 25 декабря 2020 года №812 «О проведении в Российской Федерации Года науки технологий» и приурочен к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос.

В 2021 году конкурс пройдет в двух возрастных категориях: 14-17 лет, а также 18-35 лет. Участники смогут предложить культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты. Лучшие инициативы получат адресную поддержку.

Количество участников 2020 года составило 63 011 человек из всех регионов РФ и 15 иностранных государств. Экспертизу проектов проводили 1154 эксперта из различных отраслей и регионов страны. С 2016 года активно работает Ассоциация выпускников конкурса.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте. Дополнительную информацию о победителях 2020 года, вопросах участия в конкурсе в 2021 году можно получить по телефонам: +7 (499) 993-72-23, +7 (926) 469-62-17 (контактное лицо – Дмитрий Турлаков); об информационном сопровождении конкурса по телефону: +7 (915) 449-14-56 (контактное лицо – Алина Каймаразова).