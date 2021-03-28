РИАМО - 28 мар. Около 300 зданий на территории Подмосковья присоединились к масштабной экологической акции «Час Земли», которая состоялась 27 марта с 20:30 до 21:30, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

«Архитектурно-художественную подсветку отключили музеи и усадьбы, гостиницы и фермы, рестораны и дома отдыха в более 50 городских округах», — сообщили в пресс-службе.

В числе участников акции – храм Рождества Христова и собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде, Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот», храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, Мемориал Славы 1941-1945 годов в Королеве, Коломенский Кремль, музей «Новый Иерусалим», аэропорт Жуковский, Владычный женский монастырь, а также историко-художественный музей в Серпухове и Химкинский драматический театр «Наш дом».

«Регион активно включился в акцию, это радует. Экологическая повестка для нас сейчас важна, многое получается, многое нам еще предстоит сделать. Важно, что есть желание поднимать эти темы, обсуждать в широком кругу и работать в сотрудничестве всех заинтересованных сторон — экологических активистов, жителей региона, чиновников, бизнеса. Активное участие всего Подмосковья в акции это доказало», — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Час Земли» был организован Всемирным фондом дикой природы (WWF). В России акция прошла в 13-й раз.

Правительство Московской области подготовило ряд мероприятий в рамках поддержки акции: «Час Земли: узнай в Домодедово» в туристическом информационном центре города, экологические квесты и экодиктант в социальных сетях, а также запуск лендинга «Экотуризм Подмосковья».

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>