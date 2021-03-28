РИАМО - 28 мар. Теплая погода, которой характеризуется конец марта, на следующей неделе сменится прохладной, также прогнозируются дожди, сообщил РИАМО главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Московском регионе финал марта ознаменовался теплой, солнечной погодой с температурой выше нормы на 2-3 градуса. Но уже через два дня в столицу и регион придет похолодание», — сказал Тишковец.

Он отметил, что в понедельник будет пасмурно, выпадут осадки. В Москве температура воздуха составит 8-10 градусов и 6-11 градусов — в Подмосковье.

«В ночь на 31 марта пойдут сильные дожди, возможно даже с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, а днем — 4-9 градусов», — добавил синоптик.

При этом 1 апреля может стать самым теплым днем с начала года в Московском регионе. Ожидается, что температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов.

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