РИАМО - 28 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что снимать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в стране можно будет тогда, когда сформируется популяционный иммунитет, передает ТАСС.
«Для того чтобы это (отмена ограничений - ред.) произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если (массовая вакцинация - ред.) пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, <…> к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — сказал Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Глава государства также напомнил о важности вакцинации и подчеркнул, что российские препараты самые лучшие по всем основным показателям.
Путин привился от коронавируса 23 марта. Как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, о препарате, которым его вакцинировали, знают только два человека – сам президент и его врач.
В России на текущий момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса – «Спутник V» (Центра им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (новосибирского «Вектора») и «КовиВак» (Центра им.Чумакова).
С начала пандемии в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
28 МАРТА
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