РИАМО - 28 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что снимать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в стране можно будет тогда, когда сформируется популяционный иммунитет, передает ТАСС.

«Для того чтобы это (отмена ограничений - ред.) произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если (массовая вакцинация - ред.) пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, <…> к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — сказал Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Глава государства также напомнил о важности вакцинации и подчеркнул, что российские препараты самые лучшие по всем основным показателям.

Путин привился от коронавируса 23 марта. Как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, о препарате, которым его вакцинировали, знают только два человека – сам президент и его врач.

В России на текущий момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса – «Спутник V» (Центра им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (новосибирского «Вектора») и «КовиВак» (Центра им.Чумакова).

С начала пандемии в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 МАРТА

- Еще 1151 пациент выздоровел после Covid‑19 в Москве. Общее количество выздоровевших в городе достигло 941 192.

- За сутки в России зарегистрировали 9 088 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 610 больных. В Москве - 1878.

- Собянин рассказал о поддержке работников культуры во время пандемии Covid‑19. Зарплата работников культуры в пандемию была не ниже уровня предыдущего года.

- Андрей Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19 пожилых жителей.

Наша задача – разъяснить и максимально обезопасить, потому что мы видим сейчас на койках 85% - это (люди в возрасте - ред.) 50+. Люди 60+ болеют тяжело. Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»

- В столице пока не будут смягчать ограничения для театров. Текущие требования из‑за коронавируса позволяют заполнять залы только на 50%.