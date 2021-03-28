РИАМО - 28 мар. В Москве и Подмосковье высота сугробов с 27 марта в среднем уменьшилась на 2-3 см, на утро воскресенья на опорной станции ВДНХ она составила 25 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

В 9 утра в воскресенье температура в столице была плюс 5,3 градуса. Она продолжила повышаться, и в полдень в городе было зафиксировано плюс 9 градусов.

«До середины будущей недели в Московском регионе сохранится теплая и солнечная погода. По ночам будет слегка подмораживать, а днем температура повысится до 8-10 градусов», — говорится в сообщении.

Высота снежного покрова в регионе из-за теплой погоды уменьшится еще на 4-6 см.

Ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в настоящий момент в регионе в среднем на 5-7 градусов выше нормы для конца марта.

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