РИАМО - 28 мар. Выбор подходящей модели стиральной машины зависит от ее типа, мощности, габаритов и ряда дополнительных функций, сообщает Nation News.

Определить тип и габариты техники поможет место, где она будет установлена.

«Стиральные машины бывают двух видов: с фронтальной и вертикальной загрузкой. Первые пользуются наибольшей популярностью, они также бывают разных размеров — стандартные, узкие и компактные», — говорится в сообщении.

Мастер по ремонту стиральных и посудомоечных машин Сергей Лутков считает, что узкие модели служат меньше. Все элементы внутри узких машин упакованы достаточно плотно, а это ускоряет износ техники.

Максимальный объем загрузки — не всегда лучшее решение. Чем вместительнее машина, тем она крупнее, а значит, занимает больше места. Более того, если стирать по две-три вещи в модели, рассчитанной на 8 кг белья, то расход воды будет огромным.

Современные модели оснащены базовыми режимами — стирка при разных температурах, полоскание, отжим. Поэтому важно определиться, какие из дополнительных функций необходимы, чтобы не переплачивать за них весьма солидную сумму.

Специалисты также рекомендуют доверить экспертам установку и подключение стиральной машины в доме. Если будут неполадки при установке, то мастер выпишет акт и магазин заменит товар.

Если же какие-либо недостатки будут найдены во время самостоятельного подключения машинки, то придется доказывать продавцу, что это не результат действий покупателя.